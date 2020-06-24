غدا .. انتهاء إجراءات تقييم معمل التدريس المصغر بتربية عين شمس

قالت الدكتورة صفاء شحاتة وكيل لشئون التعليم والطلاب بكلية التربية جامعة عين شمس إن إجراءات تقييم معمل التدريس المصغر بدأ من يوم 14 يونيو 2020 لجميع طلاب الفرقة الثانية أدبى وعلمى وأساسى.





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وأضافت أنه سوف يتم الانتهاء منها غدا يوم الخميس 25 يونيو، مؤكدة ضرورة متابعة البريد الالكترونى لمعرفة التعليمات والإجراءات.





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جدير بالذكر قال الدكتور ماجد أبو العينين إنه تم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل دون معوقات أو مشاكل.



