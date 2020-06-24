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تعليم

غدا .. انتهاء إجراءات تقييم معمل التدريس المصغر بتربية عين شمس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:53 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قالت الدكتورة صفاء شحاتة وكيل لشئون التعليم والطلاب بكلية التربية جامعة عين شمس إن إجراءات تقييم معمل التدريس المصغر بدأ من يوم 14 يونيو 2020 لجميع طلاب الفرقة الثانية أدبى وعلمى وأساسى.

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وأضافت أنه سوف يتم الانتهاء منها غدا  يوم الخميس  25 يونيو، مؤكدة ضرورة متابعة البريد الالكترونى لمعرفة التعليمات والإجراءات.

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جدير بالذكر قال الدكتور ماجد أبو العينين إنه تم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل دون معوقات أو مشاكل.

وأكد عميد الكلية خلال تصريحاته لصدي البلد  سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي أن يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها وإذا تم التشابه بين الأبحاث سيعرض الطالب نفسه إلى الرسوب.
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