اعرف تقديرك عند القهوجي.. رقص وهيصة في كوميكس رفع الحظر وفتح المقاهي.. شاهد

بعد أكثر من 3 أشهر على تطبيق حظر التجول وغلق المطاعم والكافيهات والمقاهي، بسبب تفشى فيروس كورونا بشكل كبير وارتفاع عدد الاصابات والوفيات؛ قررت الحكومة أمس الثلاثاء، إعادة فتح جميع النوادى والمطاعم والمقاهي والاماكن الترفيهية من جديد، بداية من السبت المقبل.





المصريون من جانبهم استقبلوا الخبر بفرح شديد وكعادتهم فى هذه المواقف، حيث انتشر عدد كبير من الكوميكس والصور المرحة والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكان من بينها ما جاء بعنوان "كيف يستقبل القهوجي الزبائن والعكس؟"، وغيرها .