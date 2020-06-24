اعرف تقديرك عند القهوجي.. رقص وهيصة في كوميكس رفع الحظر وفتح المقاهي.. شاهد

بعد أكثر من 3 أشهر على تطبيق حظر التجول وغلق المطاعم والكافيهات والمقاهي، بسبب تفشى فيروس كورونا بشكل كبير وارتفاع عدد الاصابات والوفيات؛ قررت الحكومة أمس الثلاثاء، إعادة فتح جميع النوادى والمطاعم والمقاهي والاماكن الترفيهية من جديد، بداية من السبت المقبل.
المصريون من جانبهم استقبلوا الخبر بفرح شديد وكعادتهم فى هذه المواقف، حيث انتشر عدد كبير من الكوميكس والصور المرحة والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكان من بينها ما جاء بعنوان "كيف يستقبل القهوجي الزبائن والعكس؟"، وغيرها .
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وجاءت بعض تعليقات رواد السوشيال ميديا كالآتى:
ودى فايدة لما تقعد كل يوم على نفس القهوة صحاب القهوة هيختاروك من 25%
نسبة الـ 25% هتبين مدى تقديرك عند صاحب القهوة خلي بالك
رئيس الوزراء:إعادة فتح القهاوي
انا مش مصدق نفسي يا لمبي
انا نفسى اشرب كل مشاريب القهوة
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 8 قرارات حكومية جديدة، أمس الثلاثاء، بشأن ضوابط والإجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت القرارات كالتالي:
- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل
- إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة
- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية
- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %
- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة
- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر
- غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساء
- غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساء
الشعب المصري وَ هو خارج يوم السبت رايح القهوه 😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣👏👏 رايحين للكوروناااا، 😂😂😂😂
وأنت بتسمع قرارات التعايش مع كورونا #TheGlocalPosted by The Glocal on Tuesday, June 23, 2020