AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر: الإجراءات الطبية والاحترازية في الفنادق تفوق المنصوص عليها.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن أن هناك 102 فندق سياحي حصلت على ترخيص للعودة للعمل في المحافظة، من إجمالي أكثر من 200 فندق فيها، مشددًا على أن الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة فى الفنادق التى حصلت على ترخيص لعودة العمل؛ تفوق ما هو مطلوب.

وأضاف "حنفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه تم وضع بعض القواعد لإجراءات أعمال "الغوص" و"السفاري" من أجل العمل وفق اشتراطات طبية، متابعا: "لدينا قواعد صحية وطبية كاملة للعمل ونريد إنجاح التجربة".

وفى سياق آخر نفى محافظ البحر الأحمر، ما تم تداوله بشأن تسميم الكلاب الضالة بالمحافظة من أجل التخلص منها،مشددًا على أنه لا أساس له من الصحة.

وأكد "حنفى"، أن المحافظة تعمل مع إحدى الجمعيات المتخصصة، من أجل  عقم الكلاب الضالة، بحيث تقل عمليات التكاثر بينها، إلى جانب تعقيمها، وتابع:"بالإضافة إلى أن الجمعية تأخذ مجموعة من هذه الكلاب نظرًا لوجود مزرعة لديها".

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك مجموعة من المواطنين تعمل على رعاية هذه الكلاب، وتابع:" وأنا بقول ليهم إذا كنتم تحبون الكلاب أنا كمان بحبها..بس اللى بيحبها عليه أن يقتنى هذه الكلاب ويعمل على رعايتها صحية.. ومن يقتنى كلبا؛ عليه أن يطعمه ويعمل على ترخيصه ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر: غلق الفنادق المخالفة لقرار الحكومة بمكالمة تليفون

محافظ البحر الأحمر: استقبلنا 11 ألف مصرى عائدا من الخارج

غرامة للمخالفين.. محافظ البحر الأحمر يقرر حظر سير الكلاب في الشوارع دون أصحابها

محافظ البحر الأحمر: 3 طائرات سياحية قادمة من بلجيكا يوم 26 يونيو

بعد تكرار وقائع العقر.. مهلة أسبوع لمدير الطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة في البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر يحدد موعد قدوم أول فوج سياحي .. فيديو

ترشيحاتنا

تتحدث الإسبانية.. مكة محمد صلاح تثير الجدل حول مستقبل والدها في ليفربول ووجهته القادمة

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

شروط إخراج زكاة المال .. الإفتاء تحدد أمرين أساسيين.. فيديو

اعرف تقديرك عند القهوجي.. رقص وهيصة في كوميكس رفع الحظر وفتح المقاهي.. شاهد

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

أخبار التوك شو.. فتح شواطئ القرى السياحية بإجراءات احترازية.. أحمد موسى: إحدى الدول الإفريقية «بتلعب» في ملف سد إثيوبيا

AdvertisementS

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الناس

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مجلس الوزراء: قرار غلق المقاهي والمطاعم الساعة 10 مساء مستمر بعد كورونا.. فيديو

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يأمر البنوك بحذف 108 آلاف عميل من القوائم السلبية والسوداء

اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان عودة الدوري رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

لم تظهر عليه أعراض.. إصابة لاعب تنس شهير بـ فيروس كورونا

طاقة وهمية.. خبير أسترالي يكشف مفاجأة عن القهوة