محافظ البحر الأحمر: الإجراءات الطبية والاحترازية في الفنادق تفوق المنصوص عليها.. فيديو

كشف اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر، عن أن هناك 102 فندق سياحي حصلت على ترخيص للعودة للعمل في المحافظة، من أكثر من 200 فندق فيها، مشددًا على أن الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة فى الفنادق التى حصلت على ترخيص لعودة العمل؛ تفوق ما هو مطلوب. إجماليوالاحترازية





وأضاف " حنفى "، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه تم وضع بعض القواعد لإجراءات أعمال "الغوص" و"السفاري" من أجل العمل وفق اشتراطات طبية، متابعا: "لدينا قواعد صحية وطبية كاملة للعمل ونريد إنجاح التجربة".





وفى سياق آخر نفى محافظ البحر الأحمر، ما تم تداوله بشأن تسميم الكلاب الضالة بالمحافظة من أجل التخلص منها،مشددًا على أنه لا أساس له من الصحة.





وأكد "حنفى"، أن المحافظة تعمل مع إحدى الجمعيات المتخصصة، من أجل عقم الكلاب الضالة، بحيث تقل عمليات التكاثر بينها، إلى جانب تعقيمها، وتابع:"بالإضافة إلى أن الجمعية تأخذ مجموعة من هذه الكلاب نظرًا لوجود مزرعة لديها".





ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك مجموعة من المواطنين تعمل على رعاية هذه الكلاب، وتابع:" وأنا بقول ليهم إذا كنتم تحبون الكلاب أنا كمان بحبها..بس اللى بيحبها عليه أن يقتنى هذه الكلاب ويعمل على رعايتها صحية.. ومن يقتنى كلبا؛ عليه أن يطعمه ويعمل على ترخيصه ".