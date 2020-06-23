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توك شو

كملوا الزفة في النيابة.. محافظ البحر الأحمر يعلق على حادث حفل الزفاف بالغردقة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر ، على فيديو إصابة شاب فى استعراض لسيارات بالغردقة خلال حفل زفاف، قائلًا:"أول ما شفت الفيديو وأبلغت بيه كان الشباب كلهم مقبوض عليهم ومعمول ليهم محاضر بعد ١٥ دقيقة ..وأنا قلت ليهم قلت ليم كملوا الزفة فى النيابة ".

وأضاف " حنفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك شاب هارب  من المطلوبين فى هذه الواقعة،مشددًا على أنه سيتم القبض عليه خلال ساعات، 

وتابع:"هو جى جى وخلال ساعات هيجى أنا متابع الموضوع كويس..وهذا المشهد لن يتكرر فى محافظة القاهرة".

وكشف محافظ البحر الأحمر، عن أن المصاب فى الحادث صديق من كانوا فى حفل الزفاف ورغم ذلك حرر ضدهم محضرًا،

 وتابع:"الشخص المصاب من اصدقائهم، ولما اتخبط عمل محضر ضدهم".

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