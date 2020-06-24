محمد فاروق: جلسة بين الخطيب ورمضان صبحي غدًا

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع رمضان صبحي، لاعبي الفريق، جلسة غدا فى "التتش".
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الخطيب سيعقد جلسة مع رمضان صبحي غدا من أجل حسم موضوع التعاقد معه بشكل نهائي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي".
وأضاف: "الخطيب يسعي لحسم الأمر بشكل نهائي سواء الحصول على خدمات رمضان او عودته إلى الدوري الإنجليزي مرة أخري".
وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أعلن اليوم الثلاثاء عن فتح النوادي ومراكز الشباب يوم السبت المقبل، بالإضافة إلي تأكيده على عودة الدوري المصري.