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رياضة

برشلونة يفوز بصعوبة على بيلباو ويصعد لصدارة الدوري الإسباني مؤقتًا..فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق برشلونة على نظيره نادي أتليتك بيلباو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

سيطر الفريقان بشكل متبادل على أحداث الشوط الأول، لكن دون تهديد حقيقي على المرميين باستثناء كرة يوناي لاعب أتليتك بيلباو التي تصدى لها شتيجن حارس البارسا في الدقيقة الرابعة.

و سيطر لاعبو برشلونة على الكرة دون تهديد حقيقي على مرمى أتليتك بيلباو، بل سدد لاعبوه تسديدات عشوائية وبعيدة عن مرمى حارس الخصم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، دفع كيكي سيتين مدرب برشلونة بإيفان راكيتيتش وإنسو فاتي بدلًا من بوسكيتيس و جريزمان لتغيير شكل البارسا السيء هجوميًا، وبالفعل فلحت تغييراته فأحرز البارسا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71 عن طريق الكرواتي البديل إيفان راكيتيتش من هجمة بدأها ميسي بتمريرة عرضية على رأس زميله فيدال والذي أعادها للخلف بشكل غريب، ليستحوذ ميسي على الكرة مرة أخرى ويراوغ مدافع بيلباو لتصل الكرة لراكيتيتش والذي سددها بقوة في شباك فريقه معلنًا عن هدف التقد للبارسا بعد معاناة كبيرة في فك شفرة دفاعات بيلباو.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 68 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما توقف رصيد بيلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.
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