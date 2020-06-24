بعد قرار فتح المقاهي.. نجيب ساويرس يمازح متابعيه: أنا ربَّطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت

مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وغرد نجيب ساويرس عبر تويتر قائلا "‏خلاص انا ربطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت و ادانى كارنيه عضوية من الـ ٢٥٪ .. طلع بلدياتى".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎طيب ما تتوسط لي بالمرة إلهى يسترك" و"‏‎انا قولت هتفتح قهوه ليك انت وحبايبك" و "‏‎شوفلى كرسى جنبك عشر دقايق بس".



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ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.

