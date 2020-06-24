بعد قرار فتح المقاهي.. نجيب ساويرس يمازح متابعيه: أنا ربَّطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت

مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وغرد نجيب ساويرس عبر تويتر قائلا "خلاص انا ربطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت و ادانى كارنيه عضوية من الـ ٢٥٪ .. طلع بلدياتى".
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "طيب ما تتوسط لي بالمرة إلهى يسترك" و"انا قولت هتفتح قهوه ليك انت وحبايبك" و "شوفلى كرسى جنبك عشر دقايق بس".
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ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.