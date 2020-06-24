AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد قرار فتح المقاهي.. نجيب ساويرس يمازح متابعيه: أنا ربَّطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:27 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
مصطفى كرم

مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وغرد نجيب ساويرس عبر تويتر قائلا "‏خلاص انا ربطت مع صاحب القهوة اللي جنب البيت و ادانى كارنيه عضوية من الـ ٢٥٪ .. طلع بلدياتى".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎طيب ما تتوسط لي بالمرة إلهى يسترك" و"‏‎انا قولت هتفتح قهوه ليك انت وحبايبك" و "‏‎شوفلى كرسى جنبك عشر دقايق بس".

اقرأ أيضًا :

نجيب ساويرس: كلمة الخوف مش فى قاموسى

ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجيب ساويرس لأحد متابعيه: خليك في البيت

متابع يوجه سؤالا غريبا لـ نجيب ساويرس.. والأخير يرد: المسامح كريم

الستات كلها بتدعي على الرجالة.. نجيب ساويرس يرد مازحا على إحصائية تخص كورونا

ردا على أحد متابعيه.. نجيب ساويرس: أتمنى تجسيد دور محمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات

نجيب ساويرس يقترح عمل مسابقة لأفضل ثلاث تغريدات.. شاهد

ردًّا على أحد متابعيه.. نجيب ساويرس: الفقير لا يحسد غنيا ولم أحسد أحدا في حياتي

ترشيحاتنا

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

تغيير مؤلف مسلسل الاختيار.. الإعلان رسميا خلال ساعات

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

AdvertisementS

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الناس

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جودزيلا الصحراء.. عاصفة ترابية خطيرة تهدد مرضى كورونا في أمريكا.. فيديو

الكوب السحري .. مزيج هائل لرفع المناعة الضعيفة

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟