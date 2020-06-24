تضحياتكم على راسنا.. أمير طعيمة يدعم الأطباء في أزمة كورونا

وجّه الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة دعم للأطباء، على ما يبذلونه من جهد وتضحيات؛ من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.





ونشر امير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أغنية الفنان هاني شاكر "جيش مصر الأبيض" وعلق عليها: "‏كل التقدير والامتنان لأطباء مصر و كل العاملين بالمنظومة الطبية تضحياتكم علي راسنا من فوق ‎#الجيش_الابيض".

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يذكر أن الشاعر أمير طعيمة، يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في أعمال جديدة من المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة.





كما حصل امير طعيمة على أفضل شاعر غنائي العام الماضي 201‪9.

