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رياضة

النادي الأهلي يكشف عن إجراءاته الاحترازية لاستقبال الأعضاء

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن خطة النادي الاحترازية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الجميع من فيروس كورونا المستجد وذلك عقب قرار الدولة المصرية بفتح الأندية وعادة النشاط من جديد.

وأضاف محمد مرجان في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه تم التعاقد مع المصانع الحربية لشراء عدد من البوابات الخاصة بالتعقيم .

وأكد أن النادي الأهلي على أتم استعداداته لعودة الأعضاء والفرق الرياضية مطالبًا الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.
 
وتابع:" الأهلي في سبيله لطفرة إنشائية غير مسبوقة في فروعه الثلاثة ومجلس الإدارة بحث التدابير الوقائية بعد قرار الدولة بفتح الأندية وعودة الأنشطة الرياضية".

وأتم: "من حق أعضاء فرع التجمع الحضور في أيا من الفروع الثلاثة لحين افتتاح الفرع الرابع".

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