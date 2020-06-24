في ذكرى رحيله.. تعرف على مهنة يوسف داوود قبل التمثيل

يصادف اليوم، ذكرى رحيل الفنان يوسف داوود والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012 عن عمر يناهز الـ 79 تاركا خلفه الكثير من الأدوار الهامة التي تركت بصمتها بالسينما والدراما.





وما لا يعرفه الكثير أن الراحل يوسف داوود تخرج فى كلية الهندسة وعمل كمهندس كهرباء لأكثر من 15 عاما ثم قرر التفرغ للفن منذ عام 1985 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات.





ومن أبرز الأفلام التي قدمها الإرهاب والكباب وبطل من ورق وامير الظلام وصعيدي رايح جاي و55 إسعاف وفرقة بنات وبس.



