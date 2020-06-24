خفة دم المصريين.. شاب يساوم صاحب القهوة لجعله من الـ 25%

تلقى عدد كبير من المصريين على السوشيال ميديا قرار فتح المقاهي و الكافيهات بنسبة 25٪ من سعة استيعابها بالمزاج والسخرية من أصحاب المقاهي.

ونشر عدد كبير من المصريين فيديوهات ساخر تعبر عن فرحهم بعودة الكافيهات للعمل مرة أخرى بعد غلق دام لأكثر من ثلاث أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





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وقام محمد عبد الخالق احد رواد السوشيال ميديا فيديو مكالمه ساخرة مع صاحب احد المقاهي القناعة بجعله من ال 25٪ ممن يختارهم للجلوس في المقهى.





وأقر رئيس الوزراء امس الثلاثاء قرارا بعودة الحياة بطبيعتها تدريجيا من السبت القادم وفتح المقاهي و الكافيهات دور العباده واستمرار عمل المحال للساعه التاسعة وغلق المقاهي والمطاعم الساعة الـ10 مساءً.