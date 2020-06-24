9 ملايين مصاب حول العالم.. الصحة العالمية تحذر من تسارع انتشار فيروس كورونا.. فيديو

كشفت وكالة رويترز فى آخر إحصائيات لها عن ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا حول العالم، ليصل إلى 9 ملايين و100 ألف شخص، مع عدد وفيات يفوق الـ472 ألف حالة.





وسجلت فرنسا أكثر من 373 إصابة جديدة، بينما سجلت ألمانيا 500 إصابة جديدة، أما المكسيك فسجلت 4577 إصابة جديدة، والتى تعتبر أعلى نسب إصابة ب فيروس كورونا





وتجاوز أعداد الإصابة بالبرازيل مليون حالة مؤكدة، أما الوفيات تتخطى عددها فىا لويات المتحدة 120 ألف حالة، أما فى تايلاند سجلت 5 حالات جديدة فقط، بينما الصين سجلت 20 حالة جديدة.





حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، من أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.









وقال إنه "على الصعيد العالمي، ما يزال الوباء يتسارع لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون 8 أيام فقط".





وتابع: "لكننا نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، أنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود قادمة".