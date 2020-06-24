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حوادث

ضبط 9 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 9 عاطلين وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتولت التحقيق.


تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المخدرات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط حسن ح م  عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 160 جرام ومبلغ 380 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواه وضبط يوسف ش ح عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 140 جرام ومبلغ 380 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم العبور من ضبط يوسف ي  ع عاطل وبحوزته كميه من الاستروكس المخدر تزن 40 جرام ومبلغ مالى 50 جنيه و هاتف محمول وضبط خميس ج م  18عاطل ومقيم القلج – دائرة المركز وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام ومبلغ  350 جنيها وهاتف محمول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شبين القناطر من ضبط محمد ع م  وشهرته "حمادة الصعيدي" عاطل وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جرام ومبلغ 120 جنيه وهاتف محمول وضبط نادر ع ح عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 80 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص من ضبط اسلام ي ص  عاطل وبحوزته كميه من الاستروكس المخدر تزن 70 جرام ومبلغ مالى 60 جنيها وهاتف محمول وضبط وليدم س عاطل وبحوزته كميه من نبات البانجو المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 80 جنيه وهاتف محمول.  

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط مصطفي ز ح عاطل وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن 85 جرام ومبلغ مالى  140 جنيه وهاتف محمول تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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