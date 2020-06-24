يحدث في شمال سيناء.. توزيع إرشادات العزل المنزلي على المخالطين

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ' إن المحافظة تواصل أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة.وذكر أن اعمال التطهير والتعقيم شملت قسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية في العريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية بالعريش والمعهد العالي للهندسة بالعريش، إلى جانب تطهير وتعقيم عدد من المنازل الخاصة بالحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد.بدوره، أكد العميد اسامه الغندور 'سكرتير عام المحافظة ' أنه سبق تطهير وتعقيم أكثر من 750 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس ، وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة فى مواجهة الجائحة.اقراء ايضا: