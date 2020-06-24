AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يحدث في شمال سيناء.. توزيع إرشادات العزل المنزلي على المخالطين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
نفذ مجلس مدينة نخل بمحافظة شمال سيناء ' برنامج متابعة المخالطين لحالة كورونا بالمدينة 'حيث تم توزيع الحقائب والأدوية اللازمة للمخالطين كما تم تطهير منزل الحالة بواسطة مجلس مدينة نخل وتم إعطاء إرشادات العزل المنزلى وعمل التوعية اللازمة وضرورة الإهتمام بالتغذية الصحية.

وحضر عملية التوزيع سليمان محمد فرج، رئيس مجلس مدينة نخل، والدكتور مصطفى أمين عبد العزيز، مدير الإدارة الصحية بنخل،   وبصحبتة محمد نصر مراقب الأوبئة بالإدارة،  ومحمود صالح مراقب أول الترصد بالإدارة، ومروة سلامه رئيسة التمريض بوحدة نخل.

من جانبها تابعت محافظة شمال سيناء ' أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية ومقرات الشرطة والمستشفيات ' وكذلك منازل المواطنين للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ' بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري ومجالس المدن.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ' إن المحافظة تواصل أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة.

وذكر أن اعمال التطهير والتعقيم شملت قسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية في العريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية بالعريش والمعهد العالي للهندسة بالعريش، إلى جانب تطهير وتعقيم عدد من المنازل الخاصة بالحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد.

بدوره، أكد العميد اسامه الغندور 'سكرتير عام المحافظة ' أنه سبق تطهير وتعقيم أكثر من 750 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس ، وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة فى مواجهة الجائحة.

اقراء ايضا:
هذه الحالات مستثناة من قرار وقف التراخيص والبناء بالعريش.. تعرف عليها


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمكافحة كورونا .. استمرار تطهير المنشآت والشوارع في كفر الشيخ.. صور

تكثيف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا في الغربية

لمجابهة انتشار كورونا.. تكثيف أعمال تطهير وتعقيم قرى كفرالشيخ .. صور

كورونا يدخل شمال سيناء.. تفاصيل أول إصابة بالفيروس في آخر محافظات مصر

كورونا يقتحم آخر محافظات مصر.. شمال سيناء تسجل أول حالة إصابة ببئر العبد .. و اجراءات احترازية ووقائية مشددة

تعقيم 11868 منشأة حكومية للوقاية من أخطار عدوى كورونا في الغربية

ترشيحاتنا

بعد حبس لاعب النادي المصري.. أشهر قضايا نجوم الكرة المصرية خلف القضبان

لماذا لم يتزوج العندليب من السندريلا رغم ارتباطهما.. مؤرخ فني يكشف الحقيقة

يخلص الجسم من السموم والفضلات ويعزز فقدان الوزن.. 11 فائدة لتناول الليمون

في 30 دقيقة.. علاج تسوس الأسنان بالأعشاب

في ذكرى وفاته.. يوسف داوود أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة.. تفاصيل

وصفة سهلة.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة مع الشيف توتا مراد.. فيديو

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

تباعد وكمامات وحجز أونلاين..تعرف على قواعد عودة العمل بـ بالمقاهى والمطاعم

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل 1962.. أربع معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين

بسبب أزمة كورونا.. مسن خمسيني يطلق النار على زوجته ونجله.. تفاصيل

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه