يحدث في شمال سيناء.. توزيع إرشادات العزل المنزلي على المخالطين

نفذ مجلس مدينة نخل بمحافظة شمال سيناء ' برنامج متابعة المخالطين لحالة كورونا بالمدينة 'حيث تم توزيع الحقائب والأدوية اللازمة للمخالطين كما تم تطهير منزل الحالة بواسطة مجلس مدينة نخل وتم إعطاء إرشادات العزل المنزلى وعمل التوعية اللازمة وضرورة الإهتمام بالتغذية الصحية.
وحضر عملية التوزيع سليمان محمد فرج، رئيس مجلس مدينة نخل، والدكتور مصطفى أمين عبد العزيز، مدير الإدارة الصحية بنخل، وبصحبتة محمد نصر مراقب الأوبئة بالإدارة، ومحمود صالح مراقب أول الترصد بالإدارة، ومروة سلامه رئيسة التمريض بوحدة نخل.
من جانبها تابعت محافظة شمال سيناء ' أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية ومقرات الشرطة والمستشفيات ' وكذلك منازل المواطنين للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ' بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري ومجالس المدن.
وحضر عملية التوزيع سليمان محمد فرج، رئيس مجلس مدينة نخل، والدكتور مصطفى أمين عبد العزيز، مدير الإدارة الصحية بنخل، وبصحبتة محمد نصر مراقب الأوبئة بالإدارة، ومحمود صالح مراقب أول الترصد بالإدارة، ومروة سلامه رئيسة التمريض بوحدة نخل.
من جانبها تابعت محافظة شمال سيناء ' أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية ومقرات الشرطة والمستشفيات ' وكذلك منازل المواطنين للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ' بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري ومجالس المدن.
وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ' إن المحافظة تواصل أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة.
وذكر أن اعمال التطهير والتعقيم شملت قسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية في العريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية بالعريش والمعهد العالي للهندسة بالعريش، إلى جانب تطهير وتعقيم عدد من المنازل الخاصة بالحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد.
بدوره، أكد العميد اسامه الغندور 'سكرتير عام المحافظة ' أنه سبق تطهير وتعقيم أكثر من 750 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس ، وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة فى مواجهة الجائحة.
اقراء ايضا:
هذه الحالات مستثناة من قرار وقف التراخيص والبناء بالعريش.. تعرف عليها
وذكر أن اعمال التطهير والتعقيم شملت قسم شرطة الحسنة واستراحات المراقبين والملاحظين ولجان الثانوية العامة والأزهرية في العريش والشيخ زويد وبئر العبد والمدينة الجامعية بالعريش والمعهد العالي للهندسة بالعريش، إلى جانب تطهير وتعقيم عدد من المنازل الخاصة بالحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد.
بدوره، أكد العميد اسامه الغندور 'سكرتير عام المحافظة ' أنه سبق تطهير وتعقيم أكثر من 750 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس ، وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة فى مواجهة الجائحة.
اقراء ايضا:
هذه الحالات مستثناة من قرار وقف التراخيص والبناء بالعريش.. تعرف عليها