لا نحتاج سوى بطاقته الشخصية.. مبادرة 100 مليون صحة بالبساتين

قالت الدكتورة إيمان خشبة، مدير عام منطقة البساتين الطبية، إنه "استكمالا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والأمراض السارية، قمنا بعمل مبادرة 2019 اكتشفنا عددا كبيرا من أصحاب الأمراض المزمنة".









وأضافت "خشبة"، من خلال حوارها المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه "بناءً على تعليمات وزيرة الصحة كلفنا بعمل القوافل الطبيعة لمبادرة 100 مليون صحة لدعم مرضى الأمراض المزمنة".









وأشارت إلى أنه يتم صرف العلاج وعمل قرارات جديدة وتجديد أى قرار منتهٍ للاستفادة من الحملة المتوجهة الآن.









وتابعت: "إننا نتوجه إلى أقرب مكان من سكن المريض، لا نحتاج سواء بطاقته الشخصية وما يفيد بأنه غير مؤمن عليه ويتم صرف العلاج لمدة 3 أشهر".







