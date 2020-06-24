موعد مباراة ليفربول امام كريستال بالاس والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول الاول لكرة القدم منافسه كريستال بالاس اليوم في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز "البريميرليج " .





ويسعي فريق ليفربول لحصد الثلاث نقاط والاقتراب خطوة من تحقيق لقب الدورى الانجليزي للمرة الاولى منذ أكثر من 30 عاما .





ويحتاج فريق ليفربول الي 5 نقاط للتويج بلقب البريميرليج ال16 في تاريخه حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب المسابقة بفارق 20 نقطة عن مانشسر سيتي اقرب منافسيه .





وتذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي





ويحتل فريق ليفربول المركز الاول في جدول ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي برصيد 83 نقطة بينما جاء فريق كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 42 نقطة