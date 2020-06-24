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رياضة

موعد مباراة ليفربول امام كريستال بالاس والقنوات الناقلة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:00 م
ليفربول
ليفربول
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عبدالله هشام
يستضيف فريق ليفربول الاول لكرة القدم منافسه كريستال بالاس اليوم في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز "البريميرليج " . 

ويسعي فريق ليفربول لحصد الثلاث نقاط والاقتراب خطوة من تحقيق لقب الدورى الانجليزي للمرة الاولى منذ أكثر من 30 عاما . 

ويحتاج فريق ليفربول الي 5 نقاط للتويج بلقب البريميرليج ال16 في تاريخه حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب المسابقة بفارق 20 نقطة عن مانشسر سيتي اقرب منافسيه . 

وتذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي 

ويحتل فريق ليفربول المركز الاول في جدول ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي برصيد 83 نقطة بينما جاء فريق كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 42 نقطة
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