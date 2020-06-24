بتكلفة 8 ملايين جنيه..تطوير عدد من مراكز الشباب بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وائل الألفي معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة والتي تشمل أعمال إنشاء مباني إدارية وصيانة وترميم لعدد 8 مراكز شباب بتكلفة 2 مليون و973 ألف جنيه، إضافة إلي أعمال إنشاء المقصورة الرئيسية بإستاد الزقازيق الرياضي بتكلفة 5 ملايبن و852 ألف جنيه.





أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين ، وقال ‏إن تطوير مراكز الشباب يساهم في ‏إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا ‏وينمي ‏قدراتهم ويعمل علي تزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع.

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شدد المحافظ على وكيل وزارة الشباب والرياضة بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة , وكذلك تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإلزام العمال بإرتداء الكمامة الواقية خلال أوقات العمل وإجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع .





ومن جانبه أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير عدد 8 مراكز شباب بنطاق المحافظة بتكلفه 2 مليون و 973 ألف جنيه شملت مركز شباب الصعيدي بمنيا القمح بتكلفه 513 ألف جنيه ومركز شباب أزولين بالحسينية بتكلفة 513 ألف جنيه ومركز شباب السكاكرة بههيا بتكلفه 466 ألف جنيه ومركز شباب الحلمية بأبوحماد بتكلفه 463 ألف جنيه ومركز شباب الجواهرة بفاقوس بتكلفه 426 ألف جنية ومركز شباب بندف بمنيا القمح بتكلفه 114 ألف جنيه ونادي أولاد صقر بتكلفه 475 ألف جنية وأعمال ترميم وصيانة مركز شباب ناطوره بكفر صقر بتكلفه 79 ألف جنيه و مشروع انشاء المقصورة الرئيسية باستاد الزقازيق ‏بتكلفة 5 مليون و 852 ألف جنيه.





أضاف وكيل وزارة الشباب أنه تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بتطوير 7 مراكز شباب بتكلفة مليون و 576 ألف جنيه ‏شملت مراكز شباب ( سنجها بكفر صقر- راغب وأبو العوينات بأولاد صقر، - الصالحية ‏القديمة بفاقوس - قرية السلام وتل روزون ببلبيس - الطاهرة بالزقازيق .