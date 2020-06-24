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أخبار العالم

محكمة جزائرية تقضي بالسجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء الأسبق أويحيى بتهمة الفساد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قضت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم بالسجن لمدة 12 عاما بحق أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق بعد إدانته بالفساد المالي.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 20 عاما بحق كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (هارب) وفتيحة بن موسى زوجة مراد اولمي الرئيس المدير العام لسوفاك الذي أدين بالسجن لمدة 10 سنوات.
كما قضت المحكمة بتغريم بوشوارب مليوني دينار (نحو 16 ألف دولار) مع اصدار أمر دولي بالقاء القبض عليه ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية وأرصدته البنكية، بالإضافة إلى مصادرة الأرصدة البنكية لاويحيى.
وقضت المحكمة كذلك بالسجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية ب8 ملايين دينار وتوقيع فترة امنية لمدة 10 سنوات في حق رجل الاعمال امين جربو مع اصدار أمر بإلقاء القبض الدولي في حقه الى جانب غرامة ب8 ملايين دينار وامر بإلقاء القبض الدولي بحق فتيحة بن موسى وهي نفس الغرامة المسلطة على زوجها مراد عولمي مع توقيع فترة امنية لمدة 5 سنوات في حقه .
كما أدانت المحكمة كذلك كل من رجل الأعمال حيدر عولمي بالسجن 7 سنوات و8 ملايين دينار غرامة مالية، فيما أدين كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي والرئيس السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة مليون دينار جزائري .
يذكر أن القضية المعروفة باسم "قضية سوفاك" تتعلق بتهم فساد منها غسيل 
وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، والرشوة واستغلال النفوذ، والضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة .

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