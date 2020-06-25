نواب يطالبون وزير التنمية المحلية بإجراء تعديلات على قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة

قال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه توجه أمس الأربعاء مع النائب محمد صلاح أبو هميلة ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كممثلين عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى وزارة التنمية المحلية.





وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنهما توجها إلى وزارة التنمية المحلية للحديث مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن وضع حلول لبعض الإشكاليات فى القانون رقم 144 لعام 2017 ، الخاص بإجراءات التصرف فى أملاك الدولة " تقنين وضع اليد".





وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنهما طالبا بضرورة إجراء تعديلات على قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة، فيما يتعلق با لمبالغ المحصلة من التصرف فى أملاك الدولة.





اجتماع مع رماجعة قانون 144 تقنين الاراضى وزارة التنمية المحلية نائبي صلاح ابو هميلة لوضع حلول بعض اشكاليات تطبيق ال تعديلات القانون المتحصلات.



