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برلمان

نواب يطالبون وزير التنمية المحلية بإجراء تعديلات على قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:01 ص
أملاك الدولة
أملاك الدولة
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه توجه أمس الأربعاء مع النائب محمد صلاح أبو هميلة ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كممثلين عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى وزارة التنمية المحلية.

وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنهما توجها إلى وزارة التنمية المحلية للحديث مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن وضع حلول لبعض الإشكاليات فى القانون رقم 144 لعام 2017 ، الخاص بإجراءات التصرف فى أملاك الدولة " تقنين وضع اليد".

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنهما طالبا بضرورة إجراء تعديلات على قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة، فيما يتعلق بالمبالغ المحصلة من التصرف فى أملاك الدولة.

اجتماع مع رماجعة قانون 144 تقنين الاراضى وزارة التنمية المحلية نائبي صلاح ابو هميلة لوضع حلول بعض اشكاليات تطبيق ال تعديلات القانون المتحصلات.

وكان الدكتور علي عبد العال، رفع الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء قبل الماضى على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٥ يوليو المقبل. 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. 

كما رفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.
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