AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:57 م
إيران تؤيد إعدام
إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت المحكمة الإيرانية العليا، عن تأييد حكم الإعدام ضد ثلاثة شباب إيرانيين، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام.

ووفقا لوكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، كشف أحد المحامين في القضية، أن أحكام الإعدام صادرة ضد كل من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، بعد اتهامهم بالقيام بأعمال شغب وإثارة العنف في الاحتجاجات الأخيرة.

وأبدى المحامي المطلع على القضية، أمله في أن يتمكن فريق المحامين المكون من ثلاثة أعضاء من تغيير هذه العقوبة من خلال إعادة المحاكمة.

ولفتت الوكالة إلى أن هؤلاء الشباب يقبعون في ظروف سيئة في السجن مع عشرات المواطنين المعتقلين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران نوفمبر الماضي بسبب زيادة أسعار البنزين.

يذكر أن الشابين سعيد تمجيدي ومحمد رجبي قد هربا إلى تركيا بعد ملاحقتهما من قبل قوات الأمن الإيرانية، وقدما طلب لجوء سياسي لكن الشرطة التركية ألقت القبض عليهما وسلمتهما لطهران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب العقوبات.. انخفاض الريال الإيراني لأدنى قيمة على الإطلاق مقابل الدولار

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء ؟ الإفتاء توضح

موديل 1962.. أربع معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين

صدى البلد يكشف موقف كارتيرون من استئناف الدوري

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

AdvertisementS

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

بعد أزمة كورونا.. التنمية المحلية: مقترح غلق المحال فى مواعيد محددة ينتظر موافقة الحكومة

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر المكشوف.. نوال الزغبى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بملابس البيت.. نسرين طافش بإطلالة لافتة

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. 10 نصائح للتعايش مع فيروس كورونا