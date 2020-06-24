الصين تعلن دعمها لجامعة الدول العربية والمبادرة المصرية بشأن ليبيا

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، دعمها لجامعة الدول العربية في أداء دورها الإيجابي بشأن القضية الليبية، معربة في الوقت نفسه عن ترحيبها بالمبادرة المصرية حول ليبيا والصادرة في السادس من الشهر الجاري.





جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب وتبني قرارا بمعارضة التدخل العسكري الخارجي والدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا ودعم التسوية السياسية للقضية الليبية.





وقال جيان إن "الصين تدعم جامعة الدول العربية في أداء دورها الإيجابي بشأن القضية الليبية، وترحب بجميع الجهود المبذولة بشأن تخفيف حدة التوترات في ليبيا بما فيها مبادرة القاهرة التي اقترحتها مصر في السادس من الشهر الجاري".





وأكد أن الصين تعارض التدخل العسكري في ليبيا من قبل قوى خارجية، وتعتقد أنه لا حل عسكريا للأوضاع في ليبيا وأنه ينبغي على الأطراف المعنية أن تحل المسألة من خلال القنوات السياسية في إطار الأمم المتحدة، مع إيلاء مسألة مكافحة الإرهاب أهمية كبرى.





وتابع جيان "تدعو الصين طرفي النزاع في ليبيا إلى التركيز على المصالح الوطنية وازدهار الشعب، وإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، والدفع نحو عودة الوضع الليبي إلى الاستقرار".