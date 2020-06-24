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ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: شهادة وفاة (قصيدة شعر)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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شهادة وفاة...
اسمك وسنك من غير صفات
 ..وبصمة طبيبك شاف أو مافات .
.وختم الوزارة للإجراءات

حاجة تخض ..وخوفها يرد. 
.فى قلبى المخاوف كام عمر فات 
...وكام عمر باقى لحد  الممات 
 
بحبر ف ورق ..تبقى الأمانى فى الذكريات ..
 كنت السعيد كنت العتيد كنت اللى يوماتى دمه  اتحرق ...
 .إنت  النهاردة اسمه اللى مات 

قصة حياة  ...فيها البداية شهادة ميلاد 
..فيها  النهاية شهادة وفاة ... لا لاعتراض .
.هو اللى عالم ايه اللى جاى  وايه اللى فات ...

 ..عدل كتابات.كله حسابات ..فيه اللى قدمته طول الحياة ..
.خيرك وشرك... حلوك ومرك ...
.آخر سطورك شهادة وفاة 

كنت اللى خادم... كنت الأمير 
لك مليارات .. كنت الفقير .
 عمرك قصير كان أو طويل . .
..جيوب الكفون خالية الهبات .
..والعملة صارت خير  ..سيئات. 
.أصل اللى عايش غير اللى مات 

كل اللى عدى بيك فى الحياة شايفه بعينك مش  ذكريات ...
لاتعرف تزود لخيرك وتفرح ....ولاحتى تمسح  أذية عباد ...
أصل الحكاية.... الوقت فات 

يمكن هتندم ...وتصرخ وتلطم .. وتقعد تولول كالنائحات 
يمكن هتسرح فى الجنة تمرح تهلل وتضحك بالصالحات ...

ولاحد سامع ولاحد فات ...ولاحد دارى  بطول الساعات
 .ماهو انت اللى كنت عايش ومات 

جميلة الحياة .حزينة الحياة .فى دارك تبات
.ماانت اللى بانى ليها وساكن .....بعد الممات 

 عالية  القصور ...والعقارات   
حلوة الأراضى والسيارات ..
متعة المسابح والكافيهات ..

.سايب ف بكرة  كل الحاجات ...
. أصل الممات ..علامة = يساوى
   بين اللى مش لاقى.. والباهوات

افهم .وخدها عبرة وعظات ..
..مش راح يفيدك ظلم العباد ..
.وللا ميت تحية  والتشريفات ...
.بعد الممات تعلى  الآهات ويا المظالم والسيئات

جنازة برتبة والمزيكات
جنازة ناسيها كل العباد
دمعة بحرقة .
.ودمعة للقطة
 .ودمعة مجاملة .
.وزينة وساحات .
كتيرة حاجات ولامنها فايدة فى الأخريات
.وكله هينسى حزن الممات 

وتمشى  الساعات وفات اللى مات .
.وننسى العظات ..
بهم الحياة .وفرح الحياة 
..وأيام  تعدى  والأمسيات 

ولازم جميعا نعيش  الحياة ..
ناكل ونشرب .. ونضحك ونلعب 
وننسى اللى مات

ولما تعاند معانا الحياة  ..
نرجع نفكر مين اللى مات 
ونقول يابخته ما احلى الوفاة .
.ده هو اللى عايش واحنا اللى مات ......
وامتة نطولها ..شهادة وفاة
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