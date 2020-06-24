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رياضة

رفض إجراء مسحة كورونا للاعبين.. كارتيرون يفضل خوض دوري جديد بالتشاور مع مجلس الزمالك

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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ملك موسي
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الجلسة التي عقدها اليوم مجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تم التوافق خلالها على رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائي خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التى يتم إجراؤها استعدادا لعودة النشاط الكروى.

وأشار أمير إلى أن النادي رفض خضوع لاعبي الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض بالاتفاق مع كارتيرون.

وقال المدير الفني للزمالك فى تصريحات له عقب نهاية اجتماعه مع مدربى الأندية باتحاد الكرة أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية.

وأوضح أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد على شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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