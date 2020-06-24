رفض إجراء مسحة كورونا للاعبين.. كارتيرون يفضل خوض دوري جديد بالتشاور مع مجلس الزمالك

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الجلسة التي عقدها اليوم مجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تم التوافق خلالها على رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائي خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التى يتم إجراؤها استعدادا لعودة النشاط الكروى.
وأشار أمير إلى أن النادي رفض خضوع لاعبي الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض بالاتفاق مع كارتيرون.
وقال المدير الفني للزمالك فى تصريحات له عقب نهاية اجتماعه مع مدربى الأندية باتحاد الكرة أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية.
وأوضح أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد على شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.