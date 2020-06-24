رفض إجراء مسحة كورونا للاعبين.. كارتيرون يفضل خوض دوري جديد بالتشاور مع مجلس الزمالك

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الجلسة التي عقدها اليوم مجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تم التوافق خلالها على رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائي خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التى يتم إجراؤها استعدادا لعودة النشاط الكروى.

وأشار أمير إلى أن النادي رفض خضوع لاعبي الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض بالاتفاق مع كارتيرون.



