سعر جرام الذهب عيار 21 يقترب من 800 جنيه

وأضاف واصف في تصريحات له اليوم ، أن عيار 21 سجل نحو 797جنيها ، وعيار 18 نحو 683.15 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 6376 جنيها، بارتفاع بلغ 40 جنيها .

مخاوف المسئولين من موجه جديد لفيروس كورونا ،واقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة ،بجانب عن تراجع أسعار النفط بفعل إرتفاع المخزون بالولايات المتحدة.

وارجع نائب رئيسالسبب في هذا الارتفاع إلى