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رياضة

جوميز مهاجم الهلال يوثق عودته للسعودية برسالة لجمهور الزعيم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أبدى بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، سعادته بعودته لأراضي المملكة، استعدادًا لاستنئاف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي لكرة القدم".

وكان محترفو نادي الهلال السعودي قد عادوا لأراضي المملكة صباح أمس على طائرة خاصة لإعادة المحترفين لأنديتهم في الدوري السعودي.

ونشر جوميز فيديو له منذ قليل على حسابه الشخصي على موقع تويتر أثناء العودة لمقر إقامته في السعودية على أنغام إحدى الأغاني الداعمة للهلال، معلقًا:"كم اشتقت اليكم عائلتي الهلاليه، انا جدًا سعيد بعودتي لبلدنا السعودية."

وتوقف الدورى السعودي في 13 مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم. 

جدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي يحتل صدارة جدول ترتيب مسابقة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.
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