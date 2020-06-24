جوميز مهاجم الهلال يوثق عودته للسعودية برسالة لجمهور الزعيم





وكان محترفو نادي الهلال السعودي قد عادوا لأراضي المملكة صباح أمس على طائرة خاصة لإعادة المحترفين لأنديتهم في الدوري السعودي.





ونشر جوميز فيديو له منذ قليل على حسابه الشخصي على موقع تويتر أثناء العودة لمقر إقامته في السعودية على أنغام إحدى الأغاني الداعمة للهلال، معلقًا:"كم اشتقت اليكم عائلتي الهلاليه، انا جدًا سعيد بعودتي لبلدنا السعودية."





وتوقف الدورى السعودي في 13 مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي يحتل صدارة جدول ترتيب مسابقة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.