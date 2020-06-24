كورونا يهدد افريقيا.. تعاون أممي لتقديم المشورة الصحية لـ600 مليون شخص

تعاونت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لـ الأمم المتحدة مع مجموعة من شركات الاتصالات العاملة في أفريقيا للوصول إلى أكثر من 600 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول من خلال تقديم المشورة الصحية المتعلقة بـ فيروس كورونا





ووفقا لـ سي ان ان، ذكرت اللجنة الاقتصادية لـ أفريقيا إن منصة الاتصالات الإفريقية الذكية ستنشر على الهواتف المحمولة عبر الرسائل النصية والصوتية في 23 دولة إفريقية على الأقل في مرحلتها الأولى.





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وقال توندي فافونوا، من الوكالة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا، لشبكة CNN، إن البرنامج سيقدم نصائح صحية تتعلق بالفيروس المستجد، وسيتضمن أداة فحص الأعراض، ويتيح للمستخدمين إجراء مسوحات صحية واقتصادية قصيرة تتعلق بالوباء.





وأضاف فافونوا، أن المنصة ستحلل الاستجابات المجهولة من المستخدمين والمعلومات من منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الاتجاهات حول تفشي المرض.





وذكرت الوكالة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة إن الأفكار المكتسبة من البيانات المنسقة ستستخدم لدعم فرق العمل الوطنية لمكافحة كوفيد 19 والوزارات ذات الصلة لمساعدة الدول على تقييم استجابتها للوباء.





ومع وجود أكثر من 320 ألف حالة اصابة بفيروس كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية ان الوباء يتسارع في القارة.



