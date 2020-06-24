كورونا يهدد افريقيا.. تعاون أممي لتقديم المشورة الصحية لـ600 مليون شخص

تعاونت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لـ الأمم المتحدة مع مجموعة من شركات الاتصالات العاملة في أفريقيا للوصول إلى أكثر من 600 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول من خلال تقديم المشورة الصحية المتعلقة بـ فيروس كورونا.
ووفقا لـ سي ان ان، ذكرت اللجنة الاقتصادية لـ أفريقيا إن منصة الاتصالات الإفريقية الذكية ستنشر على الهواتف المحمولة عبر الرسائل النصية والصوتية في 23 دولة إفريقية على الأقل في مرحلتها الأولى.
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وقال توندي فافونوا، من الوكالة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا، لشبكة CNN، إن البرنامج سيقدم نصائح صحية تتعلق بالفيروس المستجد، وسيتضمن أداة فحص الأعراض، ويتيح للمستخدمين إجراء مسوحات صحية واقتصادية قصيرة تتعلق بالوباء.
وأضاف فافونوا، أن المنصة ستحلل الاستجابات المجهولة من المستخدمين والمعلومات من منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الاتجاهات حول تفشي المرض.
وذكرت الوكالة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة إن الأفكار المكتسبة من البيانات المنسقة ستستخدم لدعم فرق العمل الوطنية لمكافحة كوفيد 19 والوزارات ذات الصلة لمساعدة الدول على تقييم استجابتها للوباء.
ومع وجود أكثر من 320 ألف حالة اصابة بفيروس كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية ان الوباء يتسارع في القارة.
وتابع فافونوا، أن السلطات يمكنها أيضًا اكتشاف النقاط الساخنة المحتملة كـ بؤر لفيروس كورونا وتوجيه استجاباتها للمناطق من معلومات النظام الأساسي.
واستطرد فافونوا في تصريحاته لـ شبكة CNN: تحاول بعض الحكومات توزيع الإعانات الاجتماعية والمدفوعات النقدية خلال الوباء، وستمنح المنصة الفرصة لفهم الوضع الاقتصادي والصحي بشكل أفضل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة MTN\، روب شوتر، إن الخدمة تعزز تكنولوجيا النطاق الضيق البسيطة الموجودة والتي تفيد المشتركين الذين ليس لديهم هواتف ذكية.
وأضاف شوتر، أنه بخلاف فوائده لمبادرات الحكومات، يمكن للمشغلين استخدام الخدمة لتبادل المعلومات في الوقت المناسب حول الوباء.
وتابع في حفل الإطلاق "ما نراه بفعل كوفيد 19 هو أنه ليس لدينا بالفعل موارد لنشرها في بلد بأكمله، وهذا سيساعد على توجيه مواردنا وتدخلاتنا النادرة كمجتمع إلى حيث يحتاج هؤلاء".