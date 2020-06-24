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مفيش شيشة وطاولة.. التنمية المحلية: دخول الكافيهات والمقاهي بأسبقية الحجز والحضور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:00 م
المقاهي
المقاهي
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هاني حسين
قال  الدكتور خالد قاسم المتحدث  باسم وزارة التنمية المحلية، إن دخول الـ 25%  إلى المطاعم والكافيهات بأسبقية الحضور والحجز.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيكون هناك كاشف حرارة على ابواب المطاعم والكافيهات لقياس درجة حرارة المترددين على  المطعم".

وتابع خالد قاسم:" يحظر تقديم الشيشة على المقاهى  والالعاب الترفيهية على المقهى مثل الطاولة".

وأكمل خادل قاسم:"  توفير المطهرات وادوات التعقيم على كل ترابيزة داخل المطعم ".

 ولفت خالد قاسم :" الكشف على الأطقم العاملة داخل المطاعم والكافيهات، وارتداء الكمامات طوال الوقت".
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