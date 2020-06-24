مفيش شيشة وطاولة.. التنمية المحلية: دخول الكافيهات والمقاهي بأسبقية الحجز والحضور

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن دخول الـ 25% إلى المطاعم والكافيهات بأسبقية الحضور والحجز.





وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيكون هناك كاشف حرارة على ابواب المطاعم والكافيهات لقياس درجة حرارة المترددين على المطعم".





وتابع خالد قاسم:" يحظر تقديم الشيشة على المقاهى والالعاب الترفيهية على المقهى مثل الطاولة".





وأكمل خادل قاسم:" توفير المطهرات وادوات التعقيم على كل ترابيزة داخل المطعم ".





ولفت خالد قاسم :" الكشف على الأطقم العاملة داخل المطاعم والكافيهات، وارتداء الكمامات طوال الوقت".