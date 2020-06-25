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بين الناس

انتشار الكلاب الضالة في منطقة سانت فاتيما يثير ذعر الأهالي

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن عمرو سعيد حسن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير فى شارع عدلي كفافي سانت فاتيما مصر الجديده التابعة لمحافظة القاهرة والمناطق المحيطة.

وناشد القارئ المسئولين القضاء على الكلاب الضالة التي تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للاهالى على مدار اليوم والازعاج ليلا خاصة للأطفال.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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