الاقتصاد المصري ضمن أكبر 30 في العالم.. نواب: الإصلاحات الاقتصادية والمالية السبب.. والمؤشر مستقر رغم كورونا

من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الاقتصاد المصري حافظ بعض الشئ على قوته رغم أزمة فيروس كورونا؛ وذلك يظهر من خلال تصنيفه الائتماني الذي لا يزال مستقرًا، إلى جانب توقعات الشهادات الدولية بتحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترات المقبلة.





وأضاف النائب مدحت الشريف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، جعلتها توافق على أي برامج إصلاحية مع مصر، مشيرًا إلى أن شهاد صندوق النقد الدولي بتصنيف مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد بالعالم؛ لم يأت من فراغ.

بدورها، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن شهاد صندوق النقد الدولي التي صنفت الاقتصاد المصري على أنه واحدا من بين أكبر 30 اقتصاد عالمي، مشيرًا إلى أنها ليست الشهادة الدولية الأولى في حق الاقتصاد المصري، وكل يوم نرى شهادة من المنظمات الدولية في حق الاقتصاد الوطني.