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برلمان

في 2021 .. وزيرة التخطيط: صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 3%

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن أزمة كورونا أدت الى خروج عملية التخطيط التنموى عن الأعراف التقليدية، كما أدت الى اعداد سيناريوهات لتعظيم الاستفادة من القطاعات الإنتاجية فى البلاد. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. 

وأضافت أن البعض يتحدث حاليا عن توقعات لا احد يعرفها، حيث توجد حالة ضبابية من المستقبل، بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه رغم ذلك مازالت مصر تواجه إرهابا، وتسعى لتأمين حدودها بشكل كامل، كما نضع خطة استثمارية واعدة لزيادة الخطة الإنتاجية ولتوفير فرص عمل. وتابعت، أنه فى نفس الوقت تم  زيادة المعاشات وتحقيق نمو معدل معقول. 

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم وضع سيناريوهين للتوقعات بشأن معدل النمو، أولهما يتعلق بانتهاء الازمة في يونيو، والثانى يتعلق بانتهائها في نهاية ديسمبر.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته بالنسبة لمعدل النمو بمصر في العام المقبل الى ٣ في المائة، بعدما كان يتوقع 1 فى المائة فقط، وذلك بعد عدة نقاشات جرت بيننا واعتمادا على الوزن النسبى للقطاعات.
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