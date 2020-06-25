AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

في شهر ذي القعدة.. عبلة الكحلاوي: بادر إلى إيقاظ قلبك بـ 3 أمور

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:59 ص
الدكتورة عبلة الكحلاوي،
الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية
Advertisements
يارا زكريا
أوصت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، بتعظيم الأشهر الحرم، واغتنام العمل الصالح فيها.

وقالت « الحكلاوي» في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك»: « عظموا الأشهر الحرم، أهَلَّ هلال  شهر ذي القعدة ، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، الله أكبر هلال خير ورشد».

وأوضحت الداعية الإسلامية أن الأشهر الحرم "ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب" المعصية والطاعة فيهن أعظم من غيرهن،
قال -تعالى -:« فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ». 

وتابعت الداعية الإسلامية: «إذا عظمت المعصية فيهن فالطاعة أعظم؛ لا تغفل، أنت في الأشهر الحرم، بادر إلى إيقاظ قلبك بتهليلة أو تسبيحة
أو استغفار، فالغفلة داء وذكر الله دواء وشفاء». 


ونبهت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، في وقت سابق، إلى أن هناك دعاء في السنة النبوية يفتح لك أبواب الجنة الثمانية، معلقًا: « هل تعلم لمن ستفتح أبواب الجنة الثمانية؟».

وأفادت « الكحلاوي» في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» أن من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال : 
« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء».

وأشارت الداعية الإسلامي إلى  أن هذا حديث صحيح بإسناد مسلم، لافتًا: "ولك أن تزيد كماورد في السنة النبوية الشريفة أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبلة الكحلاوي توصي بـ 10 أعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

عبلة الكحلاوي توصى بدعاء من 22 كلمة.. يفتح لك أبواب الجنة الثمانية

3 أعمال لا توزن يوم القيامة لعظمها.. داعية إسلامية تكشف عنها

فضائل عيد الفطر.. عبلة الكحلاوي تكشف عن 8 أمور قبل انتهائه

صيام 6 أيام من شوال.. عبلة الكحلاوي: اغتنم فضلها العظيم لتنال هذا الأجر

يطمئن به قلبك..عبلة الكحلاوي توصى بهذا العمل خاصة وقت المصائب

ترشيحاتنا

الزمالك يقترب من ضم رجب بكار ظهير بيراميدز

في 6 أشهر.. عمر كمال يحتفل بوصول بنت الجيران لـ 400 مليون مشاهدة

BLU G900.. هاتف ذكي قوي بـ 1650 جنيها فقط ..صور

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود

حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. هل حلا شيحة وقعت في فخ التناقض بكلامها؟

خبير لغة إنجليزية: الامتحان سيكون خاليا من الألغاز وفي مستوى الطالب المتوسط ..فيديو

AdvertisementS

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

كيف تعرف أنك محسود؟ 18 علامة تميز الحسد.. وعلاجه بهذه الآيات

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي إلى لجان الثانوية العامة

أخطر 3 علامات في سعال مصاب كورونا تستدعي الطبيب فورا

التعليم تستبدل 6 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة لهذه الأسباب

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

جده تركي وأبوه كان عميلا للإنجليز.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج رأس حربة الإرهاب في ليبيا

جراح ينقذ سيدة ألقاها زوجها من الطابق الخامس بعد اكتشاف إصابتها بكورونا ..شاهد

الزوج اختلق واقعة مخلة بالشرف.. تحقيقات النيابة العامة في واقعة قتل زوجته بطلخا

7 مزايا ذهبية لذكر الله .. اغتنمها

في شهر ذي القعدة.. عبلة الكحلاوي: بادر إلى إيقاظ قلبك بـ 3 أمور

بعد التصديق على القانون.. فرض 5% على التليفون المحمول ضمن رسوم التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. اكتشاف محيط جليدي صالح للحياة على كوكب المشترى

بفستان لافت.. رانيا الملاح تخطف الأنظار من أمام حمام السباحة

BLU G900.. هاتف ذكي قوي بـ 1650 جنيها فقط ..صور