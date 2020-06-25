في شهر ذي القعدة.. عبلة الكحلاوي: بادر إلى إيقاظ قلبك بـ 3 أمور

أوصت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، بتعظيم الأشهر الحرم، واغتنام العمل الصالح فيها.
وقالت « الحكلاوي» في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك»: « عظموا الأشهر الحرم، أهَلَّ هلال شهر ذي القعدة ، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، الله أكبر هلال خير ورشد».
وأوضحت الداعية الإسلامية أن الأشهر الحرم "ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب" المعصية والطاعة فيهن أعظم من غيرهن،
قال -تعالى -:« فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ».
وتابعت الداعية الإسلامية: «إذا عظمت المعصية فيهن فالطاعة أعظم؛ لا تغفل، أنت في الأشهر الحرم، بادر إلى إيقاظ قلبك بتهليلة أو تسبيحة
أو استغفار، فالغفلة داء وذكر الله دواء وشفاء».
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