في شهر ذي القعدة.. عبلة الكحلاوي: بادر إلى إيقاظ قلبك بـ 3 أمور





وقالت « الحكلاوي » في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك»: « عظموا الأشهر الحرم أهَلَّ هلال شهر ذي القعدة ، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، الله أكبر هلال خير ورشد».





الأشهر الحرم " ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب" المعصية والطاعة فيهن أعظم من غيرهن، وأوضحت الداعية الإسلامية أن

قال -تعالى -:« فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ».





وتابعت الداعية الإسلامية : « إذا عظمت المعصية فيهن فالطاعة أعظم؛ لا تغفل، أنت في الأشهر الحرم بادر إلى إيقاظ قلبك بتهليلة أو تسبيحة

أو استغفار ، فالغفلة داء وذكر الله دواء وشفاء».







