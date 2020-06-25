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نهر النيل ليس إثيوبيا.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قادرة على تحقيق أهدافها دون الإضرار بالاستقرار الإقليمي.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:29 ص
سد النهضة
سد النهضة
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عادل نصار
كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، موقف الأنهار الدولية قانونيًا، مؤكدا أن مصر تدرك أن مبادئ التعامل مع الأنهار الدولية تقوم على السيادة المشتركة، ولا يمكن أن تدعي دولة ملكيتها للنهر.
 
وأضاف "حجازي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" مساء أمس، الأربعاء، أن مصر مدركة فكرة تنمية أثيوبيا وهذا الأمر لا يقلق مصر، لافتا إلى أن نهر النيل ليس نهرًا إثيوبيًّا.

وأكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن نهر النيل نهرا دوليًّا والسيادة علية بين الدول المار بها، مشيرا إلى أن نهر النيل يمر على 11 دولة.

وأوضح أن مصر لجأت بشكل منطقي لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن مصر على تواصل مع السودان والقوى الدولية في هذا الشأن.

وأشار السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر قادرة على تحقيق أهدافها دون الإضرار بالاستقرار الإقليمي.
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