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رياضة

لسنا ضد قرار الدولة.. مرتضى منصور يكشف تداعيات قرار الزمالك بعدم استكمال الدوري

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:13 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار النادي بـ عدم استكمال بطولة الدوري هذا الموسم ليس ضد الدولة، مشددا على أن مجلس الوزراء لم يطالب بعودة الدوري ولكن النشاط الرياضي فقط.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، أن الاهلي يصر على عودة البطولة حتى يتوج بالبطولة هذا الموسم، مشيرا إلى أن الأمور كانت تسير بشكل مرن من قبل اللجنة الخماسية بشأن إلغاء البطولة حتى أعلن هو رفضه تتويج الأهلي بالبطولة حال إلغائها.


وتابع مرتضى منصور أن أندية الدوري هي المحرك الأساسي للبطولة لذلك يجب إلغاؤها خاصة في ظل رفض 14 ناديا لاستئناف المباريات.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك لن يستكمل الدوري "غصب عنه".

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