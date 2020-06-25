لسنا ضد قرار الدولة.. مرتضى منصور يكشف تداعيات قرار الزمالك بعدم استكمال الدوري

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة

نادي الزمالك

أن قرار النادي بـ عدم استكمال بطولة الدوري هذا الموسم ليس ضد الدولة، مشددا على أن مجلس الوزراء لم يطالب بعودة الدوري ولكن النشاط الرياضي فقط.