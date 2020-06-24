كارتيرون: الفارق بين الزمالك والأهلي "مرتضى منصور".. فيديو

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن سر استمراره مع الزمالك وأسباب متعته وتحقيق بطولات مع الأبيض.





وقال كارتيرون خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة مع الإعلامي ابراهيم فايق، إن علاقته المميزة بمرتضى منصور رئيس النادي وكذلك وجوده مع الفريق بشكل مستمر يعد الفارق بين ما وجده في الزمالك والأهلي.





وكان كارتيرون سبق وتولى الإدارة الفنية للنادي الأهلي وصعد مع الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 لكن خسر النهائي أمام الترجي التونسي ورحل بعد وداع الفريق لمنافسات البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.





وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بكأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري فبراير الماضي.





وأضاف كارتيرون أنه في الأهلي كنت أتعامل مع أشخاص عديدة أما في الزمالك فهناك مرتضى منصور يتابع ويتواجد مع الفريق بشكل مستمر وأيضا أمير مرتضى منصور يساعد الفريق.





وأكمل: "لم يكن هناك أي مشاكل في تجديد تعاقدي مع نادي الزمالك، فقط التأخير بسبب انتشار فيروس كورونا".



