5 استخدامات لليمون بعيدًا عن تقوية المناعة

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لمياء الياسين

استخدامات عديدة ل ليمون لجمالك و للأغراض المنزلية بعيدا عن الطهى إليك أبرز تلك الاستخدامات يقدمها موقع برايت سايد لا تترددي فى تطبيقها اقرأ أيضًا : صيدلية طبية مذهلة لا ترني قشور الليمون لهذا السبب تنظيف لوح التقطيع الخاص بك

حافظى على نظافة لوح التقطيع الخاص بك وإعطائه عمرًا طويلًا باستخدام



إشراقة البشرة

انقعى مزيج عصير الليمون وصودا الخبز لمدة نصف ساعة على الأقل وقومى بتطبيقها على بشرتك



تجميل الأظافر حضري وصفة للعناية بأظافرك والحفاظ على قوتها أضيفى بضع قطرات من عصير الليمون إلى الماء الدافئ.

التخلص من النمش



يمكن أن يساعد الليمون أيضًا على تفتيح النمش غير المرغوب فيه أو بقع الشيخوخة. فقط قطعي الليمون وافركييه برفق على وجهك.



تحسين الهضم



يساعد شرب كوب من ماء الليمون الدافئ مع العسل في الصباح على معدة فارغة على تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة لديك.

حافظى على نظافة لوح التقطيع الخاص بك وإعطائه عمرًا طويلًا باستخدام الليمون المقطع والملح كمقشر.انقعى مزيج عصير الليمون وصودا الخبز لمدة نصف ساعة على الأقل وقومى بتطبيقها على بشرتكيمكن أن يساعد الليمون أيضًا على تفتيح النمش غير المرغوب فيه أو بقع الشيخوخة. فقط قطعي الليمون وافركييه برفق على وجهك.يساعد شرب كوب من ماء الليمون الدافئ مع العسل في الصباح على معدة فارغة على تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة لديك.

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