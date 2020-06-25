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مرأة

5 استخدامات لليمون بعيدًا عن تقوية المناعة

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:05 ص
قشور الليمون
قشور الليمون
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لمياء الياسين
استخدامات عديدة لليمون لجمالك و للأغراض المنزلية بعيدا عن الطهى إليك أبرز تلك الاستخدامات يقدمها  موقع برايت سايد لا تترددي فى تطبيقها
تنظيف لوح التقطيع الخاص بك
حافظى على نظافة لوح التقطيع الخاص بك وإعطائه عمرًا طويلًا باستخدام الليمون المقطع  والملح كمقشر.

إشراقة البشرة
انقعى مزيج عصير الليمون وصودا الخبز لمدة نصف ساعة على الأقل وقومى بتطبيقها على بشرتك 

تجميل الأظافر
حضري وصفة للعناية بأظافرك والحفاظ على قوتها  أضيفى بضع قطرات من عصير الليمون إلى الماء الدافئ.

 التخلص من النمش

يمكن أن يساعد الليمون أيضًا على تفتيح النمش غير المرغوب فيه أو بقع الشيخوخة. فقط قطعي الليمون وافركييه برفق على وجهك. 

تحسين الهضم

يساعد شرب كوب من ماء الليمون الدافئ مع العسل في الصباح على معدة فارغة على تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة لديك.
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