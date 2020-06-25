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تكنولوجيا

عرض الجمعة.. اشترِ آيفون X بـ 7200 جنيه

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:13 ص
عرض الجمعة.. اشتري
عرض الجمعة.. اشتري آيفون X بـ 7200 جنيه فقط
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قسم التكنولوجيا
إذا كنت من عشاق هواتف آيفون فئة الـ X ذات الشاشة الكاملة فهذا العرض مخصص لك، حيث يمكنك شراء نسخة من آيفون X سعة 64 جيجابايت بأقل من نصف سعره الأصلي.

وفقًا لموقع "تك رادار" التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، عبر متجر Bestbuy المعتمد من شركة آبل الأمريكية، في لونين هما الأبيض و الأسود مقابل 439 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 7200 جنيه مصري.

ويمكنك شراء نسخة 64 جيجابايت من آيفون X باللون السيلفر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

جدير بالذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

صُمم هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع.

ويمكنك اقتناء الهاتف فى لونين هما السيلفر أو الأسود نسخة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.
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