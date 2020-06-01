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تكنولوجيا

نصف الثمن .. اشتري آيفون X بـ 6900 جنيه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:59 ص
اشتري آيفون X بنصف
اشتري آيفون X بنصف الثمن بـ 6900 جنيه..الحق العرض
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قسم التكنولوجيا
نجحت فئة الـ X المميزة فى خطف قلوب الملايين حول العالم فور إصدارها فى عام 2017.


وكانت أولى خطوات هاتف آيفون الأشهر فى العالم لتقديم تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية لإصدارات iPhone السابقة، مع تجهيز كاميرات عالية الدقة و بطاريات قوية تدوم لوقت أكثر، إلا أن أبرز العيوب لهذه الفئة السعر المرتفع، ولكن مازال يمكنك شراء نسخة من iphone X بنصف السعر تقريبًا.


وبحسب تك رادار التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، في لونين هما الأبيض و الأسود مقابل 439 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 6900 جنيه مصري.

ويمكنك شراء نسخة 64 جيجابايت من آيفون X باللون السيلفر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

جدير بالذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يأتى هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع.

ويمكنك شراؤه باللون السيلفر أو الأسود نسخة 64 جيجابايت من منصة ايباى عبر هذا الرابط.
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