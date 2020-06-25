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أخبار العالم

واشنطن تقدم قرارا مقترحا لمجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على إيران

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:29 ص
مجلس الامن
مجلس الامن
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أ ش أ
قامت كل من السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران بريان هوك بإطلاع مجلس الأمن الدولي افتراضيا على قرار أمريكي مقترح لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. 

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا يأتي بينما من المقرر أن ينتهي أمد حظر الأسلحة التقليدية لإيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر المقبل.
 
وأوضحت المتحدثة أن هوك أشار في كلمته إلى ضرورة اتحاد مجلس الأمن في الإعراب عن قلقه من عمليات نقل الأسلحة لإيران، وأن يؤكد مواصلته فرض قيوده التسليحية المفروضة منذ عام 2007.
 
ولفتت إلى أن هوك قدم لأعضاء مجلس الأمن بيانا بشأن أنشطة إيران التي وصفها بالخبيثة، بما في ذلك هجومها المباشر على السعودية في سبتمبر 2019.

ونبهت المتحدثة إلى دعوة كل من السفيرة كرافت والمبعوث هوك أعضاء مجلس الأمن إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران في ظل عدم التزامها بالقيود الحالية كما أنها لم تظهر تغييرًا في سلوكها التهديدي.
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