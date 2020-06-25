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تعليم

هدوء أمام لجان الثانوية بنات بالدقهلية.. وحواجز أمنية أمام أولياء الأمور

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:31 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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همت الحسينى
شهدت لجان الثانوية العامة بالدقهلية، هدوءا شديدا وتنظيما أمنيا منسقا وسط حالة من الالتزام من قبل أولياء أمور الطاالبات.

وتم عمل حواجز أمنيه أمام اللجان مع الحرص علي عدم تواجد أولياء أمور الطلبة إلا على بعد عدة أمتار من اللجان.

فيما يبذل ضباط وافراد الشرطه جهودا كبيره لتأمين اللجان من الخارج.

ووصلت أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات داخل صناديق حديدة مقفولة بأقفال ذات أرقام سرية لا يتم فتحها الا عن طريق رئيس اللجنه وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما يؤدى الامتحان بالدقهلية 47 ألفا و732 طالبا وطالبة مادة اللغه الأجنبية الأولى اليوم في الساعه العاشره صباحا داخل 156 لجنة بنطاق المحافظه من ضمنهم لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصه، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية ويبلغ عدد الطلاب في كل لجنة 14 طالبا.
هدوء أمام لجان الثانوية بنات بالدقهلية.. وحواجز أمنية أمام أولياء الأمور
هدوء أمام لجان الثانوية بنات بالدقهلية.. وحواجز أمنية أمام أولياء الأمور
هدوء أمام لجان الثانوية بنات بالدقهلية.. وحواجز أمنية أمام أولياء الأمور
هدوء أمام لجان الثانوية بنات بالدقهلية.. وحواجز أمنية أمام أولياء الأمور
هدوء أمام لجان الثانوية بنات بالدقهلية.. وحواجز أمنية أمام أولياء الأمور
هدوء أمام لجان الثانوية بنات بالدقهلية.. وحواجز أمنية أمام أولياء الأمور
هدوء أمام لجان الثانوية بنات بالدقهلية.. وحواجز أمنية أمام أولياء الأمور
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