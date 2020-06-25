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تعليم

وسط إجراءات وقائية.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان مدارس العباسية.. فيديو وصور

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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محمد هاني - ايهاب عيد
بدأ امتحان اللغة الإنجليزية لشهادة الثانوية العامة صباح اليوم الخميس الموافق الـ 25 من شهر يونيو عام 2020، ولم يتوافد الآباء والأمهات مع الطلاب أثناء الامتحان للالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق قرارات الدولة.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الإنجليزية في أجواء سيطر عليها التوتر والضغط النفسي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت مدرسة الحسينية الثانوية بنين حالة من النظام من قبل الطلاب في ثاني إمتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة.
وسط إجراءات وقائية.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان مدارس العباسية.. فيديو وصور
وسط إجراءات وقائية.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان مدارس العباسية.. فيديو وصور
وسط إجراءات وقائية.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان مدارس العباسية.. فيديو وصور
وسط إجراءات وقائية.. دخول طلاب الثانوية العامة لجان مدارس العباسية.. فيديو وصور
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