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تعليم

بجامعة الفيوم.. برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:07 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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قســـم التعليـــم
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (701) والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020، قد وافق على إنشاء برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، وهي: 

- برنامج الذكاء الاصطناعي.
- برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

ويأتي ذلك بناء على موافقة مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (171) والمنعقده بتاريخ 22 أبريل 2020، وموافقة لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلومات بتاريخ 12 مايو 2020.

وأكدت د. نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم أن تلك البرامج تعتبر من أحدث البرامج المميزة في مجال الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية.

وتأتي هذه البرامج تماشيًا مع توجه جامعة الفيوم نحو تطبيق آليات التحول الرقمي مع الحرص على إعداد خريج متميز في مجال الحاسبات والمعلومات.
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