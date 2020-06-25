يوسف داوود مطلوب على جوجل.. اعرف السبب

وقدم الفنان يوسف داوود، ما يقرب من 40 فيلمًا وعددًا من المسلسلات التليفزيونية منذ الثمانينيات وحتى وفاته، كما مثل في عدد من المسرحيات.





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وتخرج داوود في كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960، وعمل مهندسا ثم تفرغ للفن عام 1985 بعد أن التحق بالدراسات الحرة لمدة عام.





وكانت بدايته الفنية في مسرحية "زقاق المدق"، ومن أعماله في التلفزيون: "السوق" "وكسبنا القضية" "الدش والمش" تنوعت أدواره من الكوميدية إلى دور ضابط الشرطة ورب الأسرة، لقب بمهندس الضحك.





وخدم يوسف فى الخدمة العسكرية 7 سنوات بسبب الحرب، ورغم كونه مسيحي الديانة، إلا أنه ألقى خطبة الجمعة في أثناء مدة الخدمة الخاصة به.