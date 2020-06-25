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فن

يوسف داوود مطلوب على جوجل.. اعرف السبب

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:28 م
يوسف داوود
يوسف داوود
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آيه عاطف
تصدر الفنان يوسف داوود، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إنتشار أخبار عنه بمناسبة حلول ذكرى وفاته أمس الأربعاء.

وقدم الفنان يوسف داوود، ما يقرب من 40 فيلمًا وعددًا من المسلسلات التليفزيونية منذ الثمانينيات وحتى وفاته، كما مثل في عدد من المسرحيات.

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وتخرج داوود في كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960، وعمل مهندسا ثم تفرغ للفن عام 1985 بعد أن التحق بالدراسات الحرة لمدة عام.

وكانت بدايته الفنية في مسرحية "زقاق المدق"، ومن أعماله في التلفزيون: "السوق" "وكسبنا القضية" "الدش والمش" تنوعت أدواره من الكوميدية إلى دور ضابط الشرطة ورب الأسرة، لقب بمهندس الضحك.

وخدم يوسف فى الخدمة العسكرية 7 سنوات بسبب الحرب، ورغم كونه مسيحي الديانة، إلا أنه ألقى خطبة الجمعة في أثناء مدة الخدمة الخاصة به.
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