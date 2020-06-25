AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب البحر الأحمر يعبرون عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:59 م
البحر الأحمر
البحر الأحمر
Advertisements
إبراهيم جادالله
عبر طلاب وطالبات البحر الأحمر، عن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية وجميع الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.


وقال  الطلاب، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا أن ثاني مادة من الامتحانات مبشرة بالخبر، موضحًين أن هناك إجراءات احترازية، مشددة عند دخول اللجان من أعمال تعقيم جميع الطلاب وتوزيع الكمامات والقلفزات والاوفر شوز ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


وكانت شهدت لجان الثانوية العامة بمدينة الغردقة استنفار أمني مكثف بمحيط اللجان لمنع تكدس أولياء الأمور بمحيط اللجان، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.


وتم توزيع الكمامات والقلفزات والاوفر شوز على جميع الطلاب قبل دخول اللجان، مع قياس درجات الحرارة للطلاب، مع التأكد من وجود المسافات الآمنة بين الطلاب، تطبيقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، لمنع تكدس الطلاب.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال اجتماعها بوكلاء وزارة الصحة.. هالة زايد تطمئن على خطة الوزارة للتأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة..تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة و79 وفاة بفيروس كورونا

رغم تحذيرات انتشار كورونا.. تجمعات طلابية لحظة خروجهم من اللجان مدرسة أبو الهول القومية

طلاب الثانوية العامة فى البحر الأحمر: امتحان اللغة العربية سهل وبسيط.. فيديو

رضا بين طلاب الإسكندرية عن امتحان اللغة العربية .. فيديو

في مستوى الطالب المتوسط.. ردود أفعال الطلاب على امتحان اللغة العربية .. فيديو

الثانوية العامة في زمن الكورونا.. ( تغطية خاصة )

ترشيحاتنا

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

توب أبيض وبنطلون ليجن.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

رئيس الوزراء يحدد مواعيد استقبال رواد الأندية ومراكز الشباب والجيم .. تعرف عليها

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

رئيس الوزراء يحدد مواعيد استقبال رواد الأندية ومراكز الشباب والجيم .. تعرف عليها

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصوة على الشاطئ

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

عزل نفسه.. دخول رئيس السنغال الحجر الصحي للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة غريبة.. سارة الشامي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابها

بنسبة 30 % .. فيروس كورونا يسبب مشاكل بالرئة حتى بعد التعافي