طلاب البحر الأحمر يعبرون عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية

عبر طلاب وطالبات البحر الأحمر ، عن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية وجميع الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.









وقال الطلاب، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا أن ثاني مادة من الامتحانات مبشرة بالخبر، موضحًين أن هناك إجراءات احترازية، مشددة عند دخول اللجان من أعمال تعقيم جميع الطلاب وتوزيع الكمامات والقلفزات والاوفر شوز ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وكانت شهدت لجان الثانوية العامة بمدينة الغردقة استنفار أمني مكثف بمحيط اللجان لمنع تكدس أولياء الأمور بمحيط اللجان، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.









وتم توزيع الكمامات والقلفزات والاوفر شوز على جميع الطلاب قبل دخول اللجان، مع قياس درجات الحرارة للطلاب، مع التأكد من وجود المسافات الآمنة بين الطلاب، تطبيقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، لمنع تكدس الطلاب.













وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة.









وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.









وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.







