مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين فى انقلاب سيارة بطريق الغردقة - سفاجا

لقى شخصان مصرعها، صباح اليوم الأربعاء، بينما أصيب أربعة آخرون ، أثر إنقلاب سيارة ملاكى، كانت تقلهم بطريق الغردقة - سفاجا، تم نقل الجثث َوالمصابين لأقرب مستشفى لموقع الحادث.





وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر ، يفيد انقلاب سيارة ملاكى للكيلو 30 طريق الغردقة - سفاجا، وعقب انتقال سيارات الاسعاف لموقع الحادث تبين مصرع شخصان وأصيب أربعة آخرون تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.

فى وقت سابق، كان قد لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب ثلاثة آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق برنيس - الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

وورد بلاغ لاسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بطريق برنيس الشلاتين ، بانتقال سيارات الاسعاف الى موقع الحادث تبين مصرع شخصين واصابة3 آخرين.

وتبين أن السيارة التى تعرضت للانقلاب رقم 46853 نقل قنا وان اسماء المتوفين هم أحمد مصطفى عثمان ، 17 سنة مقيم الشلاتين، وعبد الله عوض 30 سنة، بينمت اصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة ما بين اشتباه كسر فى الجمجمة وكسور وجروح وغيبوبة، وتم نقل المصابين لمستشفى الشلاتين لتلقى العلاج، وتم إيداع جثتى المتوفين لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.