سامح حسين ينشر فيديو ساخر: لما القهوجي ميقبلكش من الـ 25%

نشر الفنان سامح حسين فيديو جديد له من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق سامح حسين علي الفيديو قائلا: "لما القهوجي ميقبلكش من ضمن ال 25 %".
وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه وجاءت تعليقاتهم كالتالي :
- مسخره
- اه و الله
- عندك حق
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وآخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.
مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.