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تعليم

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على آليات إجراء الامتحانات وتحديد موعدها

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الاجتماعات مع مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العالية الخاصة، وذلك خلال الفترة الماضية وبحضور الدكتور صديق عبد السلام، الأمين العام للمجلس.


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تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقًا لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.

 

 

وأوضح خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات أنه تتولى المعاهد تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للمعهد، وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس المعهد على أن تجرى وفقًا لظروف كل معهد، ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.

 

 

كما أقر بأن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بجميع الجامعات والمعاهد اعتبارًا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات الخاصة والأهلية اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.

 

وكان قد أكد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، الثلاثاء، جلسته رقم 701 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

 

 

وفى بداية الجلسة، اطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وكذا آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020، على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بجميع الجامعات والمعاهد اعتبارا من 1/7/2020، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.

 

 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار ضرورة تطبيق الجامعات لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.

 

 

وأشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1196) لسنة 2020 والذي أصبح بموجب أحكامه؛ لرؤساء الجامعات تنظيم العمل داخل كل جامعة على حدة، وتحديد الأعداد المتطلب تواجدها من الموظفين الإداريين أثناء إجراء أعمال الامتحانات والأعمال التحضيرية لها وفقًا للقواعد التي يراونا محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.

 

 

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