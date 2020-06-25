رئيس الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزمالك.. ويتبقى التوقيع

أكد منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي التونسي أن حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الصفاقسي، أنهى اتفاقه مع نادي الزمالك للانتقال إلى القلععة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقال خميم في تصريحات خاصة لصدى البلد : " نادي الزمالك بدأ المفاوضات مع حمزة المثلوثي من شهر ونصف تقريبًا وذلك عبر وكيله ".
وتابع : " كان لديه عدة عروض أبرزها نادي الترجي والزمالك لكنه فضل الإنتقال إلى الأخير وتحدث عن عدم إمكانية لعبه لأي نادي في تونس سوى الصفاقسي ".
وأشار:" المثلوثي انهى اتفاقه مع نادي الرسمي، وتتبقي فقط عملية التوقيع".
وأكمل :" لا يمكن الإفصاح عن قيمة الصفقة حتى يتم الإعلان بشكل رسمي من جانب نادي الزمالك".
وأختتم : " نادي الزمالك نادي كبير وأتمنى للاعب التوفيق له مع النادي وأن يساهم معاهم في حصد البطولات ".
ويذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى انتقال اللاعب التونسي لصفوف نادي الزمالك لمدة 3 سنوات