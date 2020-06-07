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رياضة

بعد اهتمام كارتيرون بضمه .. خطوة تفصل الترجي عن خطف حمزة المثلوثي من الزمالك

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:07 م
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
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إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن رغبة الترجي التونسي في إنهاء صفقة حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للصفاقسي، قبل تدخل الزمالك لضمه.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد كشفت عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، في الحصول على خدمات حمزة المثلوثي، بداية من الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "تونس الرقمية"،إن الترجي دخل في مفاوضات مع قائد الصفاقسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، من أجل ضمه لصفوف الفريق، خلال الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة التونسية في تقريرها، إلى أن الترجي يريد الاستفادة من انتهاء عقد المثلوثي، مع الصفاقسي من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة، أن المثلوثي حدد مطالبه للموافقة على الانتقال للترجي، حيث يسعى النادي التونسي لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الصيف المقبل تحسبًا لرحيل أحد من الثنائي سواء سامح الدربالي أو إيهاب المباركي، الأمر الذي جعل إدارة نادي الترجي تفاوض أكثر من لاعب سواء المثلوثي أو الدولي الجزائري حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة.

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