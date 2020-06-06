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رياضة

وكلاء اللاعب السبب.. تقارير: الزمالك يتراجع عن ضم حمزة المثلوثي

السبت 06/يونيو/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي الزمالك قد تراجع عن فكرة التعاقد مع حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.




وذكرت صحيفة الصباح التونسية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قد أبدى إعجابه بقدرات اللاعب، وطلب من الإدارة ضمه لصفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي تراجع عن ضم اللاعب، بسبب إدعاء أكثر من وكيل أنهم يمثلون المثلوثي، وهو ما جعل الإدارة ترفض فكرة التعاقد معه.

ويرغب نادي الزمالك، في تدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، ووجود حازم إمام وحيدًا في ذلك المركز.

وينتهي عقد المثلوثي مع الصفاقسي بنهاية هذا الموسم، ومن ثم يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.
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