وكلاء اللاعب السبب.. تقارير: الزمالك يتراجع عن ضم حمزة المثلوثي

وذكرت صحيفة الصباح التونسية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني لنادي الزمالك، قد أبدى إعجابه بقدرات اللاعب، وطلب من الإدارة ضمه لصفوف الفريق.





وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي تراجع عن ضم اللاعب، بسبب إدعاء أكثر من وكيل أنهم يمثلون المثلوثي ، وهو ما جعل الإدارة ترفض فكرة التعاقد معه.





ويرغب نادي الزمالك، في تدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، ووجود حازم إمام وحيدًا في ذلك المركز.





وينتهي عقد المثلوثي مع الصفاقسي بنهاية هذا الموسم، ومن ثم يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.