كارتيرون تواصل بنفسه مع حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي لـ ضمه للزمالك.. تفاصيل

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي التواصل مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال الفترة الماضية للحصول على تأكيد من المثلوثي برغبته في اللعب للزمالك.
وشدد اللاعب التونسي في حديثه مع كارتيرون على أن النادي الزمالك كبير وشرف لأي لاعب عربي اللعب له.
وقام كارتيرون بتوصيل الأمر لإدارة الزمالك التي بدأت في التواصل مع اللاعب التونسي لتقترب المفاوصات من انتهائها وما يتبقى فقط الحصول على توقيع اللاعب إلكترونيا.
يذكر أن الزمالك يحتاج لتدعيم الجبهة اليمني بسبب رحيل التونسي حمدي النقاز.