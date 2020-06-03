كارتيرون تواصل بنفسه مع حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي لـ ضمه للزمالك.. تفاصيل

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي التواصل مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال الفترة الماضية

للحصول على تأكيد من المثلوثي برغبته في اللعب للزمالك.